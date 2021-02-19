Пожежі на Луганщині: серед підозрюваних – глава адміністрації Гайдай
Правоохоронці розслідують можливої службової недбалості голови Луганської військово-цивільної адміністрації Сергія Гайдая. Справа стосується пожеж в області.
Джерело:Інтерфакс – Україна
Про це повідомив член тимчасової слідчої комісії Ради з розслідування причин пожеж на Луганщині, нардеп від "Слуги народу" Максим Ткаченко.
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Ткаченко розповів, що розслідування стосується ймовірної бездіяльності при розподілі витрачених у 2018 – 2020 роках грошей держфонду охорони навколишнього природного середовища.
Державне бюро розслідувань поінформувало про це членів комісії.
Що відомо про засідання комісії
Засідання комісії пройшло в закритому режимі.
Керівник ТСК Руслан Горбенко зауважив, що 19 лютого відбулася "відверта" розмова з керівництвом ДБР, правоохоронцями, прокурорами та СБУ.
Пожежі на Луганщині: коротко
- Наприкінці літа на Луганщині виникли масштабні лісові пожежі.
- Для гасіння вогню залучили сотні рятувальників та авіацію.
- внаслідок пожеж загинули 11 людей, ще 19 осіб травмувались. Крім того, понад 300 будинків згоріли вщент.
- У грудні 2020 року Верховна Рада створила ТСК з розслідування причин виникнення пожеж.
- Керівнику підрозділу ДСНС на Луганщині та 5 інспекторам повідомили про підозру через ймовірну масову фальсифікацію актів про пожежі.
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