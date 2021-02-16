Пожежі на Луганщині: керівнику ДСНС і 5 інспекторам повідомили про підозру

Керівнику підрозділу ДСНС на Луганщині та 5 інспекторам повідомили про підозру. Їм інкримінують масову фальсифікацію актів про пожежі. Мовиться про справу масштабних лісових пожеж на Луганщині, що спалахнули влітку 2020 року.

Вищевказані підозри стосуються займання, що сталося на території дачного кооперативу "Озеро Вовче" на початку липня 2020 року. В результаті вогонь став масштабним. Внаслідок пожеж загинули 3 людини, також знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.

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Кому та про яку підозру повідомили

Начальнику одного з відділів Головного управління ДСНС у Луганській області – підбурювання до вчинення службового підроблення за попередньою змовою групою осіб.

5 працівникам підпорядкованих територіальних підрозділів – безпосередньо у службовому підробленні.

Повідомлення про підозру відбулося за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює територіальне управління ДБР, розташоване в Краматорську.

Яке покарання їм загрожує

Штраф до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 4 250 гривень).

Або обмеженням волі на строк до 3 років.

Плюс позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.

Що з'ясувало слідство

Інспектори за вказівкою керівника структурного підрозділу ГУ ДСНС підробляли акти про пожежі.

До офіційної документації підозрювані вносили неправдиву інформацію про виїзд на охоплену вогнем територію "Озера Вовчого" в Новоайдарському районі. Також повідомляли неправду про ліквідацію пожеж силами та засобами пожежно-рятувальних загонів.

Мета таких кроків – створення видимості про ефективну ліквідацію пожеж на Луганщині для правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, ЗМІ, суспільства.

За даними слідства, підозрювані умисно фальсифікували 46 актів про пожежі для викривлення статистичних показників.

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