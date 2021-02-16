Пожежі на Луганщині: керівнику ДСНС і 5 інспекторам повідомили про підозру
Керівнику підрозділу ДСНС на Луганщині та 5 інспекторам повідомили про підозру. Їм інкримінують масову фальсифікацію актів про пожежі. Мовиться про справу масштабних лісових пожеж на Луганщині, що спалахнули влітку 2020 року.
Джерело:Офіс генпрокурора
Вищевказані підозри стосуються займання, що сталося на території дачного кооперативу "Озеро Вовче" на початку липня 2020 року. В результаті вогонь став масштабним. Внаслідок пожеж загинули 3 людини, також знищено житлові будинки, господарчі споруди та інше майно.
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Кому та про яку підозру повідомили
- Начальнику одного з відділів Головного управління ДСНС у Луганській області – підбурювання до вчинення службового підроблення за попередньою змовою групою осіб.
- 5 працівникам підпорядкованих територіальних підрозділів – безпосередньо у службовому підробленні.
Повідомлення про підозру відбулося за процесуального керівництва Луганської обласної прокуратури. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснює територіальне управління ДБР, розташоване в Краматорську.
Яке покарання їм загрожує
- Штраф до 250 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (до 4 250 гривень).
- Або обмеженням волі на строк до 3 років.
- Плюс позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю терміном до 3 років.
Що з'ясувало слідство
- Інспектори за вказівкою керівника структурного підрозділу ГУ ДСНС підробляли акти про пожежі.
- До офіційної документації підозрювані вносили неправдиву інформацію про виїзд на охоплену вогнем територію "Озера Вовчого" в Новоайдарському районі. Також повідомляли неправду про ліквідацію пожеж силами та засобами пожежно-рятувальних загонів.
- Мета таких кроків – створення видимості про ефективну ліквідацію пожеж на Луганщині для правоохоронних органів, органів державної влади та місцевого самоврядування, ЗМІ, суспільства.
- За даними слідства, підозрювані умисно фальсифікували 46 актів про пожежі для викривлення статистичних показників.
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Лісові пожежі на Луганщині: головне
- Ліс на Луганщині палав з кінця літа і на початку осені. Вогонь намагалися приборкати сотні рятувальників та спецтехніка. Зокрема, використовували та літаки з водою.
- Загалом внаслідок пожеж загинули 11 людей, ще 19 осіб травмувались, серед них – 3 працівники ДСНС.
- У штабі ООС заявили, що пожежі могли спричинити провокації з боку російських бойовиків.
- У результаті пожеж понад 300 будинків вигоріли вщент, а сотні людей залишилися без даху над головою.
- У Міністерстві захисту навколишнього середовища порахували, що збитки від лісових пожеж на Луганщині сягають декількох мільярдів гривень.
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