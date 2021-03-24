Пожежа на Харківщині у багатоповерхівці: 2-річний хлопчик загинув, його маму і бабцю врятували

Пожежа розпочалась приблизно опівдні 24 березня в місті Лозова Харківської області. Займання сталося в квартирі житлової дев'ятиповерхівки. Дитина загинула, двох жінок вдалося врятувати.

На номер пожежної служби подзвонили об 11:45. Повідомили про загоряння квартири на 2 поверсі за адресою вулиця Соборна, 29.

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Що відомо про пожежу

Пожежа виникла у одній з кімнат квартири. Горіли домашні речі та меблі.

Площа приміщення становила майже 15 квадратних метрів.



Як вогнеборці гасили пожежу / Фото ДСНС

Із задимленої оселі вогнеборці винесли тіло загиблого дворічного хлопчика.

Двох жінок віком 34 та 65 років вдалося врятувати.

Їх госпіталізували до центральної районної лікарні з опіками рук і верхніх дихальних шляхів. Також було отруєння чадним газом.



На місце прибули пожежники та медики / фото ДСНС

Ймовірна причина займання — необережне поводження з вогнем.

Пожежники ліквідували джерело займання за 20 хвилин. Ще через 25 хвилин вогонь остаточно ліквідували.



Пожежники вже ліквідували пожежу / Фото ДСНС

За інформацією місцевого каналу, маму та бабцю загиблого хлопчика перенаправили до реанімації. Крім того, жінок під'єднали до апаратів штучної вентиляції легенів.

Їхні сусіди розповідають, що потерпілі зловживали алкоголем.

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