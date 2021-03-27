Було лише 4 та 6 років: у пожежі на Черкащині загинули маленькі діти

У селі Білозір'я, що на Черкащині, 27 березня сталася моторошна трагедія. Там у вогні загинули дві маленькі дівчинки та літня жінка.

За даними рятувальників, займання сталося у житловому будинку на вулиці Богдана Хмельницького. Вогонь гасили місцеві пожежники та співробітники ДСНС.

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Деталі трагедії на Черкащині

Пожежа спалахнула у житловому будинку на площі 5 квадратних метрів. За попередніми даними, займання виникло неправильне використання пічного опалення.

До місця події оперативно прибули рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда із села Хацьки. У будинку вони виявили тіла трьох людей. Серед них:

68-річна жінка;

2 дівчаток 2015 та 2017 років народження.

На жаль, після тривалих реанімаційних заходів медики константували смерть. Постраждалі отруїлися продуктами горіння.

За попередніми даними, причина пожежі порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення.

Додамо, що днями на Харківщині сталася пожежа у багатоповерхівці. Тоді рятувальникам вдалося врятувати маму і бабцю 2-річного хлопчика, однак сама дитина загинула.