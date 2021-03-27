Було лише 4 та 6 років: у пожежі на Черкащині загинули маленькі діти
У селі Білозір'я, що на Черкащині, 27 березня сталася моторошна трагедія. Там у вогні загинули дві маленькі дівчинки та літня жінка.
За даними рятувальників, займання сталося у житловому будинку на вулиці Богдана Хмельницького. Вогонь гасили місцеві пожежники та співробітники ДСНС.
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Деталі трагедії на Черкащині
Пожежа спалахнула у житловому будинку на площі 5 квадратних метрів. За попередніми даними, займання виникло неправильне використання пічного опалення.
До місця події оперативно прибули рятувальники 3-ї державної пожежно-рятувальної частини та місцева пожежна команда із села Хацьки. У будинку вони виявили тіла трьох людей. Серед них:
- 68-річна жінка;
- 2 дівчаток 2015 та 2017 років народження.
На жаль, після тривалих реанімаційних заходів медики константували смерть. Постраждалі отруїлися продуктами горіння.
Додамо, що днями на Харківщині сталася пожежа у багатоповерхівці. Тоді рятувальникам вдалося врятувати маму і бабцю 2-річного хлопчика, однак сама дитина загинула.
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