Нові деталі пожежі у запорізькій лікарні: загинула медик та троє пацієнтів – фото, відео

У Запоріжжі в ніч на 4 лютого горіла інфекційна лікарня. Врятувати не вдалось 4 людей, ще 2 –постраждали. Через пожежу відкрили кримінальну справу.

Джерело: ДСНС

Пожежа спалахнула на першому поверху лікарні, в реанімаційному відділенні. Займання вдалось ліквідувати близько 00:20.

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Що відомо про жертв

У Запорізькій ОДА розповіли, що в лікарні перебували 29 людей, 10 – в реанімації. На жаль, лікарка та троє пацієнтів загинули.

Загиблим було 91, 76, 64 та 26 років. Голова ОДА Олександр Старух зазначив, що під час займання ці пацієнти проходили процедуру штучної вентиляції легенів. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.

Ще двоє медиків постраждали.

Пожежа у Запоріжжі, дивіться відео:

Відкрили кримінальну справу

Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що через пожежу вже відкрили кримінальне провадження. Вже допитали 5 людей. Слідство триває.

Невдовзі всі лікарні області обіцяють перевірити на предмет пожежної безпеки.

До слова, для гасіння пожежі залучили 60 рятувальників та 16 одиниць техніки.

Пожежа в лікарні Запоріжжя / Фото 061.ua та Запорізької ОДА: