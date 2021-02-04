Нові деталі пожежі у запорізькій лікарні: загинула медик та троє пацієнтів – фото, відео

У Запоріжжі в ніч на 4 лютого горіла інфекційна лікарня. Врятувати не вдалось 4 людей, ще 2 –постраждали. Через пожежу відкрили кримінальну справу.
Джерело: ДСНС
Пожежа спалахнула на першому поверху лікарні, в реанімаційному відділенні. Займання вдалось ліквідувати близько 00:20.
До теми Пожежа з трагічними наслідками сталася у лікарні Запоріжжя: що відомо
Пожежа у Запоріжжі, дивіться відео:
Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що через пожежу вже відкрили кримінальне провадження. Вже допитали 5 людей. Слідство триває.
Невдовзі всі лікарні області обіцяють перевірити на предмет пожежної безпеки.
До слова, для гасіння пожежі залучили 60 рятувальників та 16 одиниць техніки.
Пожежа в лікарні Запоріжжя / Фото 061.ua та Запорізької ОДА: