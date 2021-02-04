Нові деталі пожежі у запорізькій лікарні: загинула медик та троє пацієнтів – фото, відео
У Запоріжжі в ніч на 4 лютого горіла інфекційна лікарня. Врятувати не вдалось 4 людей, ще 2 –постраждали. Через пожежу відкрили кримінальну справу.
Джерело: ДСНС
Пожежа спалахнула на першому поверху лікарні, в реанімаційному відділенні. Займання вдалось ліквідувати близько 00:20.
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Що відомо про жертв
- У Запорізькій ОДА розповіли, що в лікарні перебували 29 людей, 10 – в реанімації. На жаль, лікарка та троє пацієнтів загинули.
- Загиблим було 91, 76, 64 та 26 років. Голова ОДА Олександр Старух зазначив, що під час займання ці пацієнти проходили процедуру штучної вентиляції легенів. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.
- Ще двоє медиків постраждали.
Пожежа у Запоріжжі, дивіться відео:
Відкрили кримінальну справу
Генпрокурорка Ірина Венедіктова заявила, що через пожежу вже відкрили кримінальне провадження. Вже допитали 5 людей. Слідство триває.
Невдовзі всі лікарні області обіцяють перевірити на предмет пожежної безпеки.
До слова, для гасіння пожежі залучили 60 рятувальників та 16 одиниць техніки.
Пожежа в лікарні Запоріжжя / Фото 061.ua та Запорізької ОДА:
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