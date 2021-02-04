В реанімаційному відділенні обласної інфекційної лікарні Запоріжжя сталася пожежа. Загоряння відбулось на першому поверсі в одній з палат.

Джерело: 24 канал

Всіх пацієнтів, яких вдалось врятувати, перевели у міські лікарні №1, №6 і №9. Про це в ефірі повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.

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Який стан врятованих

За його словами, лікарі вживають всіх необхідних заходів щодо людей, яких врятували завдяки швидкій та якісній роботі пожежників. Він відзначив, що лікарка і 3 пацієнти, які перебували в реанімації, на жаль, загинули.

Всім іншим пацієнтам жодної загрози немає,

– зазначив Старух.

Нагадаємо! Пожежа сталась на першому поверсі в реанімаційному відділенні. Інцидент відбувся під час встановлення апарату штучного вентилювання легенів.

Дезінфекція пожежників

Голова Запорізької ОДА зауважив, що гасінням пожежі займалися 60 пожежників. Одразу після завершення рятувальних заходів їх дезінфікували відповідно до протоколів.

Аварія на ТЕС – ні до чого

Старух також додав, що аварія на ТЕС і пожежа в лікарні – це зовсім не пов'язані між собою події. Адже аварія відбулась не в Запоріжжі, а в Енергодарі.

Зауважимо! На Запорізькій тепловій електростанції сталась аварія. З невідомих причин зупинилися всі блоки станції.

Пожежа у запорізькій лікарні: коротко