Пожежа в Запорізькій лікарні: який стан пацієнтів, яких вдалось врятувати
В реанімаційному відділенні обласної інфекційної лікарні Запоріжжя сталася пожежа. Загоряння відбулось на першому поверсі в одній з палат.
Джерело: 24 канал
Всіх пацієнтів, яких вдалось врятувати, перевели у міські лікарні №1, №6 і №9. Про це в ефірі повідомив голова Запорізької обласної державної адміністрації Олександр Старух.
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Який стан врятованих
За його словами, лікарі вживають всіх необхідних заходів щодо людей, яких врятували завдяки швидкій та якісній роботі пожежників. Він відзначив, що лікарка і 3 пацієнти, які перебували в реанімації, на жаль, загинули.
Всім іншим пацієнтам жодної загрози немає,
– зазначив Старух.
Дезінфекція пожежників
Голова Запорізької ОДА зауважив, що гасінням пожежі займалися 60 пожежників. Одразу після завершення рятувальних заходів їх дезінфікували відповідно до протоколів.
Аварія на ТЕС – ні до чого
Старух також додав, що аварія на ТЕС і пожежа в лікарні – це зовсім не пов'язані між собою події. Адже аварія відбулась не в Запоріжжі, а в Енергодарі.
Пожежа у запорізькій лікарні: коротко
- У Запоріжжі проти ночі 4 лютого загорівся один з корпусів обласної інфекційної лікарні.
- Прокуратура відкрила кримінальне провадження за статтею про порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людини.
- Президент України Володимир Зеленський відреагував на пожежу. Він висловив співчуття рідним загиблих.
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