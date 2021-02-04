Пожежа в запорізькій лікарні: стан врятованих пацієнток погіршився

Внаслідок пожежі в лікарні Запоріжжя загинуло 4 людей, ще 8 постраждалих доставили в лікарню. За інформацією лікарів, стан деяких врятованих значно погіршився.
Джерело: ТСН
Мовиться про двох жінок, які наразі перебувають у другій міській лікарні.
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Під час пожежі в запорізькій лікарні вдалося врятувати 8 людей. Серед них – 2 медпрацівники та 6 пацієнтів. Всіх їх евакуювали до різних медзакладів.
Медики повідомили, що здоров'я двох пацієнток суттєво погіршилося після пожежі. До пожежі жінки перебували в тяжкому стані через ускладнення, спричинені коронавірусом.
Натомість вони зазнали серйозного стресу через останні події, а також отруїлися чадним газом.
У Запорізькій ОДА розповіли, що на момент пожежі в лікарні перебували 29 хворих. Зокрема, 10 пацієнтів були в реанімації.