Пожежа в запорізькій лікарні: стан врятованих пацієнток погіршився
Внаслідок пожежі в лікарні Запоріжжя загинуло 4 людей, ще 8 постраждалих доставили в лікарню. За інформацією лікарів, стан деяких врятованих значно погіршився.
Джерело: ТСН
Мовиться про двох жінок, які наразі перебувають у другій міській лікарні.
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Стан постраждалих внаслідок пожежі значно погіршився
Під час пожежі в запорізькій лікарні вдалося врятувати 8 людей. Серед них – 2 медпрацівники та 6 пацієнтів. Всіх їх евакуювали до різних медзакладів.
Медики повідомили, що здоров'я двох пацієнток суттєво погіршилося після пожежі. До пожежі жінки перебували в тяжкому стані через ускладнення, спричинені коронавірусом.
Натомість вони зазнали серйозного стресу через останні події, а також отруїлися чадним газом.
У Запорізькій ОДА розповіли, що на момент пожежі в лікарні перебували 29 хворих. Зокрема, 10 пацієнтів були в реанімації.
Пожежа в запорізькій лікарні: що відомо
- У Запоріжжі в ніч на 4 лютого сталася пожежа в інфекційній лікарні. Загинули 4 людини – лікарка та 3 пацієнтів.
- Згідно з попередніми даними, трагедія трапилася через займання медичного обладнання. З'ясувалося, що у реанімаційному відділенні обласної лікарні не була встановлена протипожежна сигналізація.
- 5 лютого в Запорізькій області відбудеться траур за загиблими внаслідок пожежі.
- Відомо, що сім'ї загиблих отримають компенсації в розмірі 50 тисяч гривень. Також гроші отримають і потерпілі, втім яку суму – наразі не відомо.
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