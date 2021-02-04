Пожежа у Запоріжжі: загибла лікарка тільки-но закінчила інтернатуру – її фото

Під час пожежі у запорізькій інфекційній лікарні загинула 26-річна лікарка Ольга Гліва. Вона тільки у 2020 році закінила інтернатуру.
Джерело: Запорізький медуніверситет
Жінка була випускницею Запорізького державного медуніверситету.
Важливо У Запоріжжі повідомили причину пожежі в лікарні: деталі
У закладі наголосили, що медицина була її покликанням. Університет загибла закінчила із відзнакою.
Попереду було ціле життя, яке молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів. Ольга Сергіївна сповна виконала свою місію на цій Землі – до останньої своєї хвилини намагалася рятувати життя своїх пацієнтів,
– мовиться у повідомленні закладу.
Користувачі соцмереж та знайомі Ольги вже висловили свої співчуття.