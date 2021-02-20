Масштабну пожежу на виробництві на Харківщині гасили майже усю ніч: фото, відео

Джерело:ДСНС у Харківській області
Ввечері 19 лютого у селищі Пісочин на виробничому підприємстві сталась пожежа. Вогонь охопив площу більше ніж 1000 квадратних метрів.
На місце події направили одразу 2 пожежно-рятувальних відділення.
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Працівники ДСНС на місці побачили, що горить цех з виробництва пластикової продукції. Одноповерхове приміщення було дуже великим – 2 500 квадратних метрів, 1000 з них були охоплені вогнем.
Всередині стояв "ВАЗ 2121", який теж загорівся. Поруч було дуже багато об'єктів, тому існувала загроза, що полум'я перекинеться на сусідні будівлі.
Рівень складності пожежі довелось підвищити до 2 і викликати підмогу. Загалом у боротьбі з вогнем брали участь 42 рятувальники, 10 одиниць техніки. Долучили також пожежний потяг та автоцистерну.
На щастя, всередині приміщення людей не знайшли. О 22:00 вдалось локалізувати вогонь. І лише близько 4:30 ранку – загасити повністю.Зверніть увагу! Причину займання та розмір завданих збитків встановлюватимуть фахівці.
Дивіться відео пожежі: