Масштабну пожежу на виробництві на Харківщині гасили майже усю ніч: фото, відео
Ввечері 19 лютого у селищі Пісочин на виробничому підприємстві сталась пожежа. Вогонь охопив площу більше ніж 1000 квадратних метрів.
Джерело:ДСНС у Харківській області
На місце події направили одразу 2 пожежно-рятувальних відділення.
До теми Під Харковом масштабна пожежа: горять склади – відео
Горіли більше ніж 1000 квадратних метрів будівлі
Працівники ДСНС на місці побачили, що горить цех з виробництва пластикової продукції. Одноповерхове приміщення було дуже великим – 2 500 квадратних метрів, 1000 з них були охоплені вогнем.
Всередині стояв "ВАЗ 2121", який теж загорівся. Поруч було дуже багато об'єктів, тому існувала загроза, що полум'я перекинеться на сусідні будівлі.
У приміщенні людей не було
Рівень складності пожежі довелось підвищити до 2 і викликати підмогу. Загалом у боротьбі з вогнем брали участь 42 рятувальники, 10 одиниць техніки. Долучили також пожежний потяг та автоцистерну.
На щастя, всередині приміщення людей не знайшли. О 22:00 вдалось локалізувати вогонь. І лише близько 4:30 ранку – загасити повністю.
Дивіться відео пожежі:
Пожежу гасили близько 40 осіб / Фото ДСНС
Поділитися новиною