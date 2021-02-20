Ввечері 19 лютого у селищі Пісочин на виробничому підприємстві сталась пожежа. Вогонь охопив площу більше ніж 1000 квадратних метрів.

На місце події направили одразу 2 пожежно-рятувальних відділення.

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Горіли більше ніж 1000 квадратних метрів будівлі

Працівники ДСНС на місці побачили, що горить цех з виробництва пластикової продукції. Одноповерхове приміщення було дуже великим – 2 500 квадратних метрів, 1000 з них були охоплені вогнем.

Всередині стояв "ВАЗ 2121", який теж загорівся. Поруч було дуже багато об'єктів, тому існувала загроза, що полум'я перекинеться на сусідні будівлі.

У приміщенні людей не було

Рівень складності пожежі довелось підвищити до 2 і викликати підмогу. Загалом у боротьбі з вогнем брали участь 42 рятувальники, 10 одиниць техніки. Долучили також пожежний потяг та автоцистерну.

На щастя, всередині приміщення людей не знайшли. О 22:00 вдалось локалізувати вогонь. І лише близько 4:30 ранку – загасити повністю.

Зверніть увагу! Причину займання та розмір завданих збитків встановлюватимуть фахівці.

Дивіться відео пожежі:

Пожежу гасили близько 40 осіб / Фото ДСНС

Постраждалих немає / Фото ДСНС