Вранці 3 січня на вулиці Поштовій, що розташована у центральній частині Чернівців, трапилася пожежа у багатоквартирному будинку. Вогонь спалахнув на четвертому поверсі будівлі. Під час пожежі, у квартирі, яку охопило полум’я, спалахнула газоповітряна суміш.

На час пожежі у квартирі перебував власник. Чоловік отримав опіки. Рятувальники винесли потерпілого у безпечне місце та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіка госпіталізували, інформує пресслужба ДСНС.

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Також рятувальники провели евакуацію 12 мешканців будинку. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів.

О 10:39 пожежу вдалося локалізувати, а о 10:43 ліквідувати.

Рятувальникам вдалося врятувати квартиру від вогню. У результаті пожежі вогнем пошкодило меблі, речі домашнього вжитку.

Що відомо про причину пожежі та вибух

За інформацією "Чернівцігаз", після детального огляду, комісії вдалося встановити причину надзвичайної події. У квартирі сталося коротке замикання із подальшим загорянням.

Пожежа та вибух на вулиці Поштовій у Чернівцях / Фото ДСНС та "Чернівцігаз"

Внаслідок цього від нагрівання вибухнув туристичний балон зі скрапленим газом, що був у помешканні потерпілого.

Вулиця Поштова у Чернівцях: карта