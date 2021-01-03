У центрі Чернівців – вибух та пожежа в житловому будинку: що трапилось, фото
Вранці 3 січня на вулиці Поштовій, що розташована у центральній частині Чернівців, трапилася пожежа у багатоквартирному будинку. Вогонь спалахнув на четвертому поверсі будівлі. Під час пожежі, у квартирі, яку охопило полум’я, спалахнула газоповітряна суміш.
На час пожежі у квартирі перебував власник. Чоловік отримав опіки. Рятувальники винесли потерпілого у безпечне місце та передали працівникам швидкої медичної допомоги. Чоловіка госпіталізували, інформує пресслужба ДСНС.
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Також рятувальники провели евакуацію 12 мешканців будинку. Площа пожежі склала 20 квадратних метрів.
О 10:39 пожежу вдалося локалізувати, а о 10:43 ліквідувати.
Рятувальникам вдалося врятувати квартиру від вогню. У результаті пожежі вогнем пошкодило меблі, речі домашнього вжитку.
Що відомо про причину пожежі та вибух
За інформацією "Чернівцігаз", після детального огляду, комісії вдалося встановити причину надзвичайної події. У квартирі сталося коротке замикання із подальшим загорянням.
Пожежа та вибух на вулиці Поштовій у Чернівцях / Фото ДСНС та "Чернівцігаз"
Внаслідок цього від нагрівання вибухнув туристичний балон зі скрапленим газом, що був у помешканні потерпілого.
Вулиця Поштова у Чернівцях: карта
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