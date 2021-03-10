На кордоні з Росією серед пропускного пункту спалахнула вантажівка: відео

Джерело:"ХС – Харків"
У Харківській області в прикордонному пункті пропуску "Гоптівка" спалахнула вантажівка. Габаритне авто несподівано зайнялося в черзі до митного контролю.
Масштабна пожежа дещо порушила режим роботи пропускного пункту на кордоні між Україною та Росією.
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На місце події прибули 4 екіпажі вогнеборців. Очевидці розповіли, що внаслідок пожежі навіть було чутно якийсь вибух.
За іншими даними, пожежа стала не причиною, а саме наслідком вибуху. Його причини наразі невідомі.
Рятувальникам вдалося оперативно ліквідувати займання вантажівки. Інформації про жертв чи постраждалих внаслідок пожежі наразі немає.
Пункт пропуску "Гоптівка" на кордоні з Росією: карта