Під Полтавою спалахнув вагон поїзда: у пожежі загинули люди – фото
У селі Копили, неподалік Полтави, ввечері 25 грудня загорівся вагон поїзда, який перебував на ремонті. У результаті інциденту загинули 2 людей.
Пожежа у вагоні поїзда: деталі
Рятувальники отримали повідомлення про пожежу 25 грудня, о 20:56. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
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Займання виникло у вагоні поїзда на вулиці Горького у селі Копили Полтавського району. Там розташований ремонтний підрозділ.
Рятувальники, які прибули на виклик, одразу почали гасити вогонь. Пожежу вдалося локалізувати о 22:58, а ліквідувати о 00:27.
Вогонь знищив внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону.
У пожежі загинули 2 людини
Через сильне задимлення надзвичайники працювали в апаратах захисту органів дихання. Під час ліквідації пожежі вони виявили тіла без ознак життя 2 людей. Їх скерували в бюро судово-медичної експертизи.
До слова, до гасіння займання залучили 8 рятувальників та 3 одиниці техніки. Причину пожежі наразі встановлюють.
Під Полтавою спалахнув вагон поїзда / Фото ДСНС
У пожежі загинули 2 людини / Фото ДСНС
Вагон спалахнув у селі Копили: дивіться карту
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