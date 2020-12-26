У селі Копили, неподалік Полтави, ввечері 25 грудня загорівся вагон поїзда, який перебував на ремонті. У результаті інциденту загинули 2 людей.

Пожежа у вагоні поїзда: деталі

Рятувальники отримали повідомлення про пожежу 25 грудня, о 20:56. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Читайте також На Львівщині у масштабній пожежі згоріла дерев'яна церква: є постраждалий – фото

Займання виникло у вагоні поїзда на вулиці Горького у селі Копили Полтавського району. Там розташований ремонтний підрозділ.

Рятувальники, які прибули на виклик, одразу почали гасити вогонь. Пожежу вдалося локалізувати о 22:58, а ліквідувати о 00:27.

Вогонь знищив внутрішнє обладнання, облицювання стін та стелі вагону.

У пожежі загинули 2 людини

Через сильне задимлення надзвичайники працювали в апаратах захисту органів дихання. Під час ліквідації пожежі вони виявили тіла без ознак життя 2 людей. Їх скерували в бюро судово-медичної експертизи.

До слова, до гасіння займання залучили 8 рятувальників та 3 одиниці техніки. Причину пожежі наразі встановлюють.

Зверніть увагу! У Львові 23 грудня під час руху загорівся автобус №53. У салоні в той час перебували пасажири. Водій намагався самотужки загасити вогонь, але йому не вдалось.



Під Полтавою спалахнув вагон поїзда / Фото ДСНС



У пожежі загинули 2 людини / Фото ДСНС

Вагон спалахнув у селі Копили: дивіться карту