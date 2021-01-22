Будинок для літніх людей у Харкові, де 21 січня спалахнула страшна пожежа, працював нелегально. До того ж виявилося, що немає жодних документів, які б могли підтвердити його існування. Юристи кажуть, що відповідальність за пожежу ляже на власника нерухомості та організаторів будинку для людей похилого віку.

Сайт 24 каналу розпитав у юристів, хто ж буде нести відповідальність за пожежу у Харкові, якщо будинок для літніх людей був нелегальним.

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Хто нестиме відповідальність

Артем Донець, член Ради Відділення Асоціації правників України в Харківській області, говорить, що вказаних осіб було затримано в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 270 КК України (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, якщо воно спричинило виникнення пожежі, що спричинило загибель людей).

Разом з тим, слід зауважити, що на цей час органом досудового розслідування не розголошена (або не встановлена) дійсна підстава виникнення пожежі у зазначеному будинку, а відносно самої трагедії дуже багато суперечливої інформації, що транслюється ЗМІ, а тому важко робити якісь висновки,

– каже Донець.

Він додав, що наразі достеменно навіть невідомо чи здійснювала на території вказаного будинку свою господарську діяльність, якась фізична особа-підприємець, юридична особа або цей заклад був організований групою людей без відповідного оформлення. Але, згідно з українським законодавством, за вчинення зазначеного кримінального правопорушення може бути притягнуто не будь-яку особу, а тільки ту, на яку покладено обов’язок дотримання встановлених законодавством вимог пожежної безпеки.

Тобто, якщо там здійснювала діяльність юридична особа, до кримінальної відповідальності притягнуть найманого працівника, що повинен був слідкувати за дотриманням вказаних вимог. Однак, якщо вказана діяльність провадилась просто групою людей без реєстрації ФОП або юридичної особи, то в такому разі на жодного з них чинним законодавством України не було покладено обов’язку дотримання встановлених законодавством вимог пожежної безпеки. Тобто, немає відповідальної особи – немає і суб’єкта вчинення кримінального правопорушення,

– зазначив Донець.

Іншими словами, якщо органом досудового розслідування буде встановлено, що вказаний будинок був «нелегальним» у найширшому сенсі вказаного слова, то жодну особу не може буди притягнуто до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 270 КК України. Але не варто забувати, що у вказаному кримінальному правопорушенні може змінитися кваліфікація (наприклад, на відповідний пункт ч. 2 ст. 115 КК України (умисне вбивство).

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Дмитро Куцевол, адвокат, партнер АО "Ассирія", каже, що відповідальність будуть нести організатори будинку престарілих, навіть якщо вони працювали поза правовим полем. Адже, коли людина діяла в будинок для людей похилого віку, з ким то повинен укладатися договір. Крім того, хтось брав платежі за утримання літніх людей в будинку для літніх людей. До цих людей, в першу чергу, і будуть поставлені питання з боку правоохоронних органів.

Крім того, не варто забувати й про власників об'єкта нерухомості, в якому розміщувався будинок престарілих. Навіть якщо це приміщення побудовано з порушенням норм і не введено в експлуатацію, то його хтось побудував і володів ним. Упевнений, що відповідальність будуть нести фактичні організатори бізнесу,

– каже Куцевол.

Юлія Кореняк, член Асоціації правників України, пояснила, що вищевказаний заклад знаходився за адресою: місто Харків, вулиця Нижня Гиївська, будинок 150б. Згідно з інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майна, жодного нерухомого майна за вказаною адресою не зареєстровано. Окрім цього, заклад "Золотий час" не був включений до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Відомості про функціонування вищевказаного закладу у Департаменті соціального захисту населення Харківської обласної державної адміністрації відсутні.

Вищевказане нежитлове приміщення не відповідало санітарним та протипожежним нормам. Люди похилого віку не змогли самостійно покинути приміщення, через що і загинули. Що стосується наявності чи відсутності документів, матеріально-технічної бази, які вимагаються для діяльності такого закладу, то даний факт буде встановлюватись слідством,

– каже Кореняк.

Загалом, для того, аби будинок для літніх людей працював легально, потрібно, щоб у нього були необхідні установчі документи, працівники мали відповідний фаховий рівень, а всі послуги надавалися відповідно до державних стандартів.

Що сталося у будинку для літніх людей