Пожежа з трагічними наслідками сталася у лікарні Запоріжжя: що відомо
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У Запоріжжі проти ночі 4 лютого загорівся один з корпусів обласної інфекційної лікарні. За наразі непідтвердженою інформацією, 4 людей загинули.
Джерело: Укрінформ
На місці надзвичайної ситуації працюють пожежники, рятувальники, медики швидкої допомоги та поліція.
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Що відомо про пожежу в лікарні Запоріжжя
- У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили журналістам, що у Запоріжжі загорівся один з поверхів багатоповерхового корпусу Запорізької обласної інфекційної лікарні.
- Це сталося на початку доби 4 лютого. На місце надзвичайної ситуації оперативно приїхали лікарі та рятувальники, а також і правоохоронці.
- Пацієнтів медичного закладу терміново евакуйовують. Однак, за попередніми даними рятувальників, через пожежу загинули 4 людей.
Зауважимо, напередодні, 3 лютого, сталася масштабна аварія на Запорізькій тепловій електростанції. Місто Енергодар втратило доступ до електроенергії на кілька годин.
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