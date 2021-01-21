Будинок з літніми людьми у Харкові, який загорівся, насправді працював нелегально. Рекламних оголошень в соцмережах не публікували, а про діяльність закладу власники та працівники говорили лише "перевіреним" людям. Спрацювало так зване сарафанне радіо.

Заклад працював так, як вважали за потрібне його власники, жодних офіційних документів не було. Про це в ефірі 24 каналу розповіла заступниця мера Харкова Світлана Горбунова-Рубан.

До теми Пожежа у будинку престарілих у Харкові: щонайменше 15 загиблих – фото, відео

"Я знайшла людину, яка має стосунок до цього закладу. Це організація ТОВ орендувала цей дім і взяла на себе сміливість госпіталізувати туди людей", – зазначила Горбунова-Рубан.

Заступниця мера запитала цю людину, як до закладу потрапляли клієнти без реклами та звідки знають про їхнє існування.

Вона (представник організації – 24 канал) відповіла: "Це сарафанне радіо, ми передаємо з вуст в вуста". В них немає ніякої системи сповіщення, оголошення у соцмережі. Тихесенько з вуст у вуста передається ця інформація,

– наголосила Горбунова-Рубан.

Наразі не усіх родичів встигли сповістили про смерть їх близьких, адже списки загиблих у поліції. Людей, які потрапили у лікарні, опитують і дізнаються про їхніх родичів.

Чому такий заклад існував

За словами заступниці мера, "це продукт великої державної проблеми".

"В нас немає закладів, де можна помістити людину старшого віку, яка страждає на хворобу Альцгеймера чи старечий маразм. У нас є пансіонати для літніх людей, куди можна спрямувати тільки осамотню людину. Якщо у неї є діти – це вже перешкода. Потрібні державні спеціалізовані заклади, які приймають таких людей", – сказала Горбунова-Рубан.

Зверніть увагу Порностудія та наркодиспансер: чим раніше займались у будинку, який горів у Харкові

Чому заклад не викрили швидше

Заступниця мера Харкова пояснила, що правоохоронні органи можуть увійти у приватну будівлю лише тоді, коли є на це причина.

Причини не було, поки він не загорівся. І зараз причини для того, щоб зайти – немає. Будемо проводити перевірки, з'ясовувати у сусідів, брати прокурорський дозвіл,

– запевнила вона.

Також вона додала, що велика відповідальність лежить і на дільничному поліцейському, який повинен знати все, що відбувається на його території.