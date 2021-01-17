Вода замерзає на одязі пожежників: в Одесі палає готель, є жертва – моторошне відео
В Одесі 17 січня спалахнула пожежа у готелі. Вогонь охопив площу щонайменше 1,5 тисячі квадратних метрів. Наразі відомо про 1 жертву. Однак деякі місцеві ЗМІ вже повідомляють, що під час пожежі загинули 2 людей.
Подія сталася на вулиці Посмітного. Палає увесь дах будівлі. Про це інформує "Думская".
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Один із постояльців розповів, що спершу пролунав якийсь незрозумілий звук, схожий на тріскотіння, а тоді будівлю охопив вогонь. Щоб врятуватися, чоловік вистрибнув з вікна 2 поверху.
Деталі пожежі
- Наразі відомо про 2 постраждалих. Їх госпіталізували.
- Чоловіка вивели з готелю. Медики надають йому першу допомогу.
- На місце події прибули швидкі допомоги.
- Рятувальники намагаються гасити полум'я з автовеж.
- Однак погодні умови суттєво ускладнюють процес.
- Краплі води миттєво замерзають на костюмах пожежників.
- Постояльці готелю розповіли, що там мешкали переважно іноземні гості.
- За декілька днів до пожежі у будівлі ремонтували проводку. Були певні негаразди зі світлом.
- До охопленого полум'ям готелю вже прибув віцемер Одеси Михайло Кучук.
В Одесі спалахнув готель на вулиці Посмітного / Фото "Думская"
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