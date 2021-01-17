В Одесі 17 січня спалахнула пожежа у готелі. Вогонь охопив площу щонайменше 1,5 тисячі квадратних метрів. Наразі відомо про 1 жертву. Однак деякі місцеві ЗМІ вже повідомляють, що під час пожежі загинули 2 людей.

Подія сталася на вулиці Посмітного. Палає увесь дах будівлі. Про це інформує "Думская". Актуально У Львові трапилась нищівна пожежа у 2-поверхівці: відео Один із постояльців розповів, що спершу пролунав якийсь незрозумілий звук, схожий на тріскотіння, а тоді будівлю охопив вогонь. Щоб врятуватися, чоловік вистрибнув з вікна 2 поверху. Деталі пожежі Наразі відомо про 2 постраждалих. Їх госпіталізували. Чоловіка вивели з готелю. Медики надають йому першу допомогу. На місце події прибули швидкі допомоги. Рятувальники намагаються гасити полум'я з автовеж. Однак погодні умови суттєво ускладнюють процес. Краплі води миттєво замерзають на костюмах пожежників. Постояльці готелю розповіли, що там мешкали переважно іноземні гості. За декілька днів до пожежі у будівлі ремонтували проводку. Були певні негаразди зі світлом. До охопленого полум'ям готелю вже прибув віцемер Одеси Михайло Кучук. В Одесі спалахнув готель на вулиці Посмітного / Фото "Думская" Пожежа у готелі в Одесі: дивіться відео Розповідь постояльця готелю про пожежу: дивіться відео