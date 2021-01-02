У мотелі на Закарпатті у ніч на 2 січня спалахнула пожежа. Рятувальники вивели з будівлі 13 людей, ще 3 – допомогли спуститися драбиною. У результаті займання постраждав 10-річний хлопчик з Кривого Рогу.

Пожежа у мотелі на Закарпатті: деталі

До рятувальників повідомлення про пожежу в мотелі у селищі Воловець, що на Закарпатті, надійшло 2 січня, о 02:07. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

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До надзвичайників зателефонували відпочивальники мотелю, повідомивши, що в коридорі та номерах відчувається їдкий запах диму.

На місце інциденту вирушили 15 пожежників Воловця та Нижніх Воріт. Для ліквідації займання залучили 3 одиниці техніки.

Рятувальники з'ясували, що осередком займання була лазня на першому поверсі споруди.

О 02:30 пожежу вдалося локалізувати, а о 03:05 – ліквідувати на площі 30 квадратних метрів. Наразі правоохоронці встановлюють, що стало причиною займання.

Людей евакуювали, однак є потерпілий

Поки одні співробітники ДСНС працювали над ліквідацією полум'я, інші рятували людей.

На свіже повітря вивели 13 мешканців мотелю, ще 3 пожежники спустили вниз з другого та третього поверхів будівлі за допомогою драбини.

Крім того, до прибуття вогнеборців, намагаючись вийти на вулицю, травмувався 10-річний хлопчик – житель Кривого Рогу. Його госпіталізували, лікарі діагностували в дитини опіки.



На Закарпатті у мотелі спалахнула пожежа / Фото ДСНС



Постраждав 10-річний хлопчик з Кривого Рогу / Фото ДСНС