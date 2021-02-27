Смертельна пожежа у "ковідній" лікарні в Чернівцях: головне про трагедію

У Чернівцях в лікарні, яка приймає пацієнтів з COVID-19, пообіді 27 лютого сталася пожежа. Один літній чоловік загинув, інший – у важкому стані перебуває в реанімації.

Розповідаємо усе, що наразі відомо про цю надзвичайну подію. 24 каналу вдалося побувати на місці інциденту та поспілкуватися із керівництвом міста та області.

Зверніть увагу Кисневий балон не вибухав і справа не в проводці, – мер Чернівців про пожежу в лікарні

Що сталося у лікарні

Пожежа виникла у Першій лікарні в Чернівцях на вулиці Героїв Майдану. Ще торік в лада Чернівців визначила цю лікарню для прийому інфікованих коронавірусом .

Займання сталося у чоловічій чотиримісній палаті на 2 поверсі.

на 2 поверсі. Рятувальникам довелося евакуйовувати 20 людей .

. На місце приїхали 5 машин техніки і 20 пожежників.

Вогонь поширився лише тією палатою, у якій виник: на сусідні не встиг перекинутися. Відтак, евакуйовуавати увесь корпус лікарні не довелося.

Відтак, евакуйовуавати увесь корпус лікарні не довелося. У пожежі один чоловік загинув і ще один постраждав .

. Через інцидент шістьох пацієнтів довелося евакуювати в інші лікарні міста. Зокрема через те, що на поверсі було задимлення.



Лікарня, в якій сталася смертельна пожежа / Фото 24 каналу

Хто загинув і постраждав у пожежі

Відомо, що загиблому було 76 років, він і до пожежі був у важкому стані, довго лікувався від коронавірусу. Є припущення, що він помер від шоку, перелякавшись вогню у палаті.

Як повідомила начальниця управління забезпечення медичного обслуговування Наталя Калмикова, він помер не від опіків.

Чоловік помер не від опіків. Його ліжко не постраждало. Загиблий ще до пожежі був у дуже важкому стані, з дуже поганою сатурацією, тому, скоріш за все він задихнувся,

– зазначила Наталя Калмикова.

Найбільше постраждав саме той чоловік, який зараз в реанімації. Йому 77 років, у нього опіки 3 – 4 ступеня: пошкоджено 70% тіла.

Звідки почалася пожежа

Заступниця голови облдержадміністрації Наталія Гусак у коментарі журналістам зазначила: пожежа почалася біля того ліжка, де лежав постраждалий.

Саме від чоловіка, який наразі перебуває у реанімації, вогонь поширився палатою. Це чітко видно за слідами на підлозі.



Палата після пожежі / Фото з фейсбуку Романа Клічука

Причина пожежі у Чернівцях

У ДСНС опісля того, як загасили полум'я, зазначили: в лікарні стався спалах кисневої труби (хлопок). Та трохи згодом рятувальники зазначили: обставини і причини пожежі встановлюють.

У той же час заступниця голови ОДА Наталія Гусак на своїх фейсбук-сторінці написала: стався вибух.

Міський голова Чернівців Роман Клічук розповів журналістам на місці події: це точно не вибух кисневого балона і не займання електропроводки.

Причини займання наразі з'ясовують, але можна вже напевне сказати, що це не пов'язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балону точно не було,

– прокоментував мер Чернівців.

Мер Чернівців про причини пожежі: дивіться відео 24 каналу

Це не був самопідпал

Видання ZN.ua з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Олега Чорного написали про те, що це може бути самопідпал. Нібито загиблий облив себе спиртом чи якоюсь іншою займистою речовиною і підпалив.

Однак сам Олег Чорний іншому виданню "Укрінформ" прокоментував: мови про підпал бути не може і він такого не казав.

Я такого не говорив. Це не самопідпал,

– стверджує Чорний

Детальніше У Чернівецькій ОДА спростували версію про самопідпал пацієнта у лікарні

Що каже про пожежу поліція

Правоохоронці за фактом пожежі відкрили відкрили кримінальну справу. Стосується вона статті про порушення вимог пожежної безпеки.

Поліцейські встановили: займання ймовірно сталося через недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі лікарні. Подробиць щодо того, їто саме з пацієнтів був необережний: постраждалий чи померлий, там не вказали.

Наразі проводяться експертизи і перевірки.



Точну причину пожежі ще встановлюють