Смертельна пожежа у "ковідній" лікарні в Чернівцях: головне про трагедію

Джерело:24 канал
У Чернівцях в лікарні, яка приймає пацієнтів з COVID-19, пообіді 27 лютого сталася пожежа. Один літній чоловік загинув, інший – у важкому стані перебуває в реанімації.
Розповідаємо усе, що наразі відомо про цю надзвичайну подію. 24 каналу вдалося побувати на місці інциденту та поспілкуватися із керівництвом міста та області.
Зверніть увагу Кисневий балон не вибухав і справа не в проводці, – мер Чернівців про пожежу в лікарні
Лікарня, в якій сталася смертельна пожежа / Фото 24 каналу
Відомо, що загиблому було 76 років, він і до пожежі був у важкому стані, довго лікувався від коронавірусу. Є припущення, що він помер від шоку, перелякавшись вогню у палаті.
Як повідомила начальниця управління забезпечення медичного обслуговування Наталя Калмикова, він помер не від опіків.
Чоловік помер не від опіків. Його ліжко не постраждало. Загиблий ще до пожежі був у дуже важкому стані, з дуже поганою сатурацією, тому, скоріш за все він задихнувся,
– зазначила Наталя Калмикова.
Найбільше постраждав саме той чоловік, який зараз в реанімації. Йому 77 років, у нього опіки 3 – 4 ступеня: пошкоджено 70% тіла.
Заступниця голови облдержадміністрації Наталія Гусак у коментарі журналістам зазначила: пожежа почалася біля того ліжка, де лежав постраждалий.
Саме від чоловіка, який наразі перебуває у реанімації, вогонь поширився палатою. Це чітко видно за слідами на підлозі.
Палата після пожежі / Фото з фейсбуку Романа Клічука
Причини займання наразі з'ясовують, але можна вже напевне сказати, що це не пов'язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балону точно не було,
– прокоментував мер Чернівців.
Мер Чернівців про причини пожежі: дивіться відео 24 каналу
Видання ZN.ua з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Олега Чорного написали про те, що це може бути самопідпал. Нібито загиблий облив себе спиртом чи якоюсь іншою займистою речовиною і підпалив.
Однак сам Олег Чорний іншому виданню "Укрінформ" прокоментував: мови про підпал бути не може і він такого не казав.
Я такого не говорив. Це не самопідпал,
– стверджує Чорний
Детальніше У Чернівецькій ОДА спростували версію про самопідпал пацієнта у лікарні
Точну причину пожежі ще встановлюють