Смертельна пожежа у "ковідній" лікарні в Чернівцях: головне про трагедію
У Чернівцях в лікарні, яка приймає пацієнтів з COVID-19, пообіді 27 лютого сталася пожежа. Один літній чоловік загинув, інший – у важкому стані перебуває в реанімації.
Джерело:24 канал
Розповідаємо усе, що наразі відомо про цю надзвичайну подію. 24 каналу вдалося побувати на місці інциденту та поспілкуватися із керівництвом міста та області.
Зверніть увагу Кисневий балон не вибухав і справа не в проводці, – мер Чернівців про пожежу в лікарні
Що сталося у лікарні
- Пожежа виникла у Першій лікарні в Чернівцях на вулиці Героїв Майдану. Ще торік влада Чернівців визначила цю лікарню для прийому інфікованих коронавірусом.
- Займання сталося у чоловічій чотиримісній палаті на 2 поверсі.
- Рятувальникам довелося евакуйовувати 20 людей.
- На місце приїхали 5 машин техніки і 20 пожежників.
- Вогонь поширився лише тією палатою, у якій виник: на сусідні не встиг перекинутися. Відтак, евакуйовуавати увесь корпус лікарні не довелося.
- У пожежі один чоловік загинув і ще один постраждав.
- Через інцидент шістьох пацієнтів довелося евакуювати в інші лікарні міста. Зокрема через те, що на поверсі було задимлення.
Лікарня, в якій сталася смертельна пожежа / Фото 24 каналу
Хто загинув і постраждав у пожежі
Відомо, що загиблому було 76 років, він і до пожежі був у важкому стані, довго лікувався від коронавірусу. Є припущення, що він помер від шоку, перелякавшись вогню у палаті.
Як повідомила начальниця управління забезпечення медичного обслуговування Наталя Калмикова, він помер не від опіків.
Чоловік помер не від опіків. Його ліжко не постраждало. Загиблий ще до пожежі був у дуже важкому стані, з дуже поганою сатурацією, тому, скоріш за все він задихнувся,
– зазначила Наталя Калмикова.
Найбільше постраждав саме той чоловік, який зараз в реанімації. Йому 77 років, у нього опіки 3 – 4 ступеня: пошкоджено 70% тіла.
Звідки почалася пожежа
Заступниця голови облдержадміністрації Наталія Гусак у коментарі журналістам зазначила: пожежа почалася біля того ліжка, де лежав постраждалий.
Саме від чоловіка, який наразі перебуває у реанімації, вогонь поширився палатою. Це чітко видно за слідами на підлозі.
Палата після пожежі / Фото з фейсбуку Романа Клічука
Причина пожежі у Чернівцях
- У ДСНС опісля того, як загасили полум'я, зазначили: в лікарні стався спалах кисневої труби (хлопок). Та трохи згодом рятувальники зазначили: обставини і причини пожежі встановлюють.
- У той же час заступниця голови ОДА Наталія Гусак на своїх фейсбук-сторінці написала: стався вибух.
- Міський голова Чернівців Роман Клічук розповів журналістам на місці події: це точно не вибух кисневого балона і не займання електропроводки.
Причини займання наразі з'ясовують, але можна вже напевне сказати, що це не пов'язано з електропроводкою, і вибуху кисневого балону точно не було,
– прокоментував мер Чернівців.
Мер Чернівців про причини пожежі: дивіться відео 24 каналу
Це не був самопідпал
Видання ZN.ua з посиланням на директора департаменту охорони здоров'я Олега Чорного написали про те, що це може бути самопідпал. Нібито загиблий облив себе спиртом чи якоюсь іншою займистою речовиною і підпалив.
Однак сам Олег Чорний іншому виданню "Укрінформ" прокоментував: мови про підпал бути не може і він такого не казав.
Я такого не говорив. Це не самопідпал,
– стверджує Чорний
Детальніше У Чернівецькій ОДА спростували версію про самопідпал пацієнта у лікарні
Що каже про пожежу поліція
- Правоохоронці за фактом пожежі відкрили відкрили кримінальну справу. Стосується вона статті про порушення вимог пожежної безпеки.
- Поліцейські встановили: займання ймовірно сталося через недотримання пожежної безпеки одним із пацієнтів у боксі лікарні. Подробиць щодо того, їто саме з пацієнтів був необережний: постраждалий чи померлий, там не вказали.
- Наразі проводяться експертизи і перевірки.
Точну причину пожежі ще встановлюють
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