Кількість жертв від пожежі у лікарні Чернівців зросла: ще один чоловік помер в лікарні

Внаслідок пожежі, яка сталася 27 лютого у міській клінічній лікарні №1 Чернівців, загинули двоє людей. Рятувальники повідомили, що другий пацієнт, який отримав 75% опіків тіла, помер у лікарні.

Інформацію про другу жертву підтвердили рятувальники ДСНС у коментарі УНН. Відомо, що чоловіку, який загинув у лікарні було 77 років.

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Що відомо про жертв пожежі

За останньою інформацією, вогонь забрав життя вже 2 людей:

​Першою жертвою став 76-річний чоловік.

Згодом ще один пацієнт – 77-річний чоловік – помер у лікарні.

В останнього було 75% опіків тіла і після пожежі його одразу ж госпіталізували до реанімації. Він був у критичному стані. Життя чоловіка обірвалося у ніч проти 28 лютого.

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