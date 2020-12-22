На території Краматорського заводу енергетичного машинобудування ввечері 21 грудня спалахнула пожежа. Займання вдалося ліквідувати через 2 години. На щастя, обійшлося без жертв.

До рятувальників повідомлення про пожежу надійшло 21 грудня, о 22:45. Про це повідомляє пресслужба Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

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Спалахнув Краматорський завод енергетичного машинобудування. На місці події рятувальники з'ясували, що горить підсобне приміщення неробочого цеху.

Пожежники почали гасити пожежу. О 23:47 їм вдалося локалізували її, а о 00:46 вже 22 грудня займання ліквідували.

Ймовірною причиною пожежі називають коротке замикання електромережі. На щастя, внаслідок інциденту загиблих і постраждалих немає.

Від ДСНС залучали 17 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Що відомо про Краматорський завод енергетичного машинобудування? Підприємство із замкнутим циклом виробництва – від виготовлення моделі до отримання механічно обробленого готового виробу. Розташований завод у Краматорську, що на Донеччині. Виробництво підприємства має такі підрозділи: ливарне, ковальсько-термічне, механічне, цех металоконструкцій.



Горів Краматорський завод енергетичного машинобудування / Фото ДСНС



Займання ліквідували, ніхто не постраждав / Фото ДСНС