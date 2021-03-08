У Кіровоградській області у будинку спалахнула пожежа: загинула жінка та її онук

Джерело:ДСНС
У селі Знам'янка, що у Кіровоградській області, вранці 8 березня спалахнула пожежа в 1-поверховому будинку. У результаті займання загинула літня жінка та її онук.
До рятувальників повідомлення про пожежу надійшло 8 березня, о 06:00. Займання сталося в 1-поверховому житловому будинку на вулиці Українській у місті Знам'янка.
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Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіла 70-річної жінки та її 26-річного онука.
Причини займання наразі з'ясовують.Зверніть увагу! У Києві в ніч на 8 березня сталася пожежа в недобудованій лазні. В результаті трагічного інциденту загинули 3 людини.
На Кіровоградщині у пожежі загинули 2 людей / Фото ДСНС
Пожежа спалахнула у селі Знам'янка: дивіться карту