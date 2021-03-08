У Кіровоградській області у будинку спалахнула пожежа: загинула жінка та її онук
У селі Знам'янка, що у Кіровоградській області, вранці 8 березня спалахнула пожежа в 1-поверховому будинку. У результаті займання загинула літня жінка та її онук.
Джерело:ДСНС
До рятувальників повідомлення про пожежу надійшло 8 березня, о 06:00. Займання сталося в 1-поверховому житловому будинку на вулиці Українській у місті Знам'янка.
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Деталі пожежі на Кіровоградщині
- На момент прибуття пожежників в одній із кімнат будинку горіли речі домашнього вжитку.
- Площа займання становила 3 квадратних метри.
- О 07:16 пожежу вдалося локалізувати, а о 07:28 – ліквідувати.
- Гасили вогонь 9 рятувальників, вони використовували 2 одиниці техніки.
Жертв не вдалося уникнути
Під час гасіння пожежі надзвичайники виявили тіла 70-річної жінки та її 26-річного онука.
Причини займання наразі з'ясовують.
На Кіровоградщині у пожежі загинули 2 людей / Фото ДСНС
Пожежа спалахнула у селі Знам'янка: дивіться карту
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