Витрати на лікування постраждалих під час пожежі у будинку для літніх людей в Харкові візьме на себе влада міста. Вона також оплатить організацію похоронів загиблих.

Влада Харкова обговорила ситуацію навколо пожежі у пансіонаті для літніх

21 січня на позачерговому засіданні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обговорили ситуацію навколо пожежі з трагічними наслідками у будинку для літніх людей. Про це розповіли у мерії Харкова.

До теми Після трагічної пожежі у Харкові затримали 3 людей: фото

Секретар Харківської міської ради Ігор Терехов повідомив, що влада міста візьме на себе:

Витрати на лікування постраждалих у пожежі.

Оплату організації похоронів загиблих.

У якому стані постраждалі у пожежі

Наразі відомо, що загинули у вогні 15 людей. Також у лікарнях перебувають 5 людей, які на момент пожежі були в пансіонаті. За словами директора департаменту охорони здоров'я Харкова Юрія Сороколата:

У 65-річного чоловіка – 15% опіків поверхні тіла середнього ступеня тяжкості.

73-річний чоловік отруївся чадним газом, він також у стані середньої тяжкості.

Інші 3 госпіталізованих – чоловіки 57 і 80 років і 81-річна жінка – найбільше постраждали від шоку.

Коротко про пожежу в Харкові 21 січня у будинку для літніх

О 15 годині 21 січня у будинку на вулиці Нижний Гієвській, 150-б в Харкові сталася пожежа. У приміщенні будинку, як виявилося, обладнали пансіонат для літніх людей.

Установа була приватною, необхідних дозвільних документів, за попередніми даними, не мала. У результаті невідкладних слідчих дій вже затримали 3 людей – власника будинку, орендаря, і адміністратора пансіонату.

Найголовніше Пожежа у будинку престарілих у Харкові: все що відомо, фото, відео