Моторошна пожежа в багатоповерхівці у Харкові: є загиблі – фото, відео
У Харкові у 14-поверхівці сталась смертельна пожежа. На 11 поверсі вночі 9 лютого спалахнула квартира. Вогнеборці врятували більше десяти людей, проте один чоловік все ж загинув.
Джерело:ДСНС у Харківській області
Пожежа сталась на проспекті Гагаріна.
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Про займання повідомили близько 5 ранку. На Гагаріна направили одразу 7 відділень рятувальників на автоцистернах та ще 2 – на автодрабині. Коли вогнеборці прибули на місце пожежі, то на 11 поверсі горіла квартира – на площі близько сотні квадратних метрів.
У квартирі, що горіла, виявили тіло чоловіка
Через задимлення надвір вивели 22 місцевих мешканці, ще 13 – довелось рятувати з будинку.Близької 7 вогонь локалізували, ще через 2 години – загасили остаточно. У квартирі, яка зайнялась, виявили тіло загиблого 37-річного чоловіка.
Пожежу гасили до 9 ранку / Фото ДСНС
Зайнялась квартира на 11 поверсі / Фото ДСНС
З будинку врятували 13 людей / Фото ДСНС
Дивіться відео з пожежі у Харкові / Відео з телеграм-каналів:
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