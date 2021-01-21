Будинку у Харкові, де 21 січня спалахнула моторошна пожежа, немає на картах. До того ж, немає і документів, які б підтверджували його існування.

Крім цього, будівлі немає й на міських планах Харкова. Про це на екстреному засіданні Кабміну розповів очільник МВС Арсен Аваков, повідомляє 24 канал.

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Він звернув увагу на той факт, що будинок престарілих, рекламували на телебаченні та в інтернеті. Це, за словами урядовця, додає ситуації особливого цинізму.

Через це Аваков закликав провести перевірку у всіх аналогічних закладах в Україні. Зокрема – з'ясувати, чи існують вони офіційно та чи мають усі відповідні дозволи.

Попередньо ми бачимо, що згорілого будинку взагалі не існує на планах міста. Тому я пропоную комплексний підхід та комплексну перевірку,

– наголосив очільник МВС.

Раніше на трагедію у Харкові відреагував український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його дорученням мають перевірити усі будинки престарілих у країні.

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