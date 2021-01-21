Не існує за документами: нові деталі про будинок, який згорів у Харкові
Будинку у Харкові, де 21 січня спалахнула моторошна пожежа, немає на картах. До того ж, немає і документів, які б підтверджували його існування.
Крім цього, будівлі немає й на міських планах Харкова. Про це на екстреному засіданні Кабміну розповів очільник МВС Арсен Аваков, повідомляє 24 канал.
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Він звернув увагу на той факт, що будинок престарілих, рекламували на телебаченні та в інтернеті. Це, за словами урядовця, додає ситуації особливого цинізму.
Через це Аваков закликав провести перевірку у всіх аналогічних закладах в Україні. Зокрема – з'ясувати, чи існують вони офіційно та чи мають усі відповідні дозволи.
Попередньо ми бачимо, що згорілого будинку взагалі не існує на планах міста. Тому я пропоную комплексний підхід та комплексну перевірку,
– наголосив очільник МВС.
Раніше на трагедію у Харкові відреагував український прем'єр-міністр Денис Шмигаль. За його дорученням мають перевірити усі будинки престарілих у країні.
Пожежа у будинку престарілих у Харкові: що відомо
- 21 січня у Харкові загорівся будинок для літніх людей "Золотий час". У момент пожежі там перебували 33 людини, 15 з них загинули, ще 11 постраждали.
- Заклад розташований у двоповерховій приватній будівлі. Займання виникло на другому поверсі, він вигорів ущент.
- Очевидці пожежі розповіли, що раніше цей будинок нібито використовували для зйомок порно та зібрань сект.
- У Харківській ОДА повідомили, що за адресою пожежі не зареєстровано ні приватного, ні державного, ні комунального закладу
- У приміщенні, за даними Офісу генпрокурора, працювали електрообігрівачі. У поліції зауважили, що у будинку якраз мали ремонтувати газове обладнання.
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