Врятованих з палаючого пансіонату у Харкові сусіди прихистили у своїх домівках: відео
У Харкові спалахнув будинок, у якому перебували десятки літніх людей. Щонайменше 15 людей загинули. Ще приблизно стільки ж постраждалих прихистили у своїх домівках небайдужі, які живуть поряд.
Виносили постраждалих з палаючої будівлі також небайдужі сусіди. Вони розповіли журналістам 24 каналу, як все відбувалось.
До теми Пожежа у будинку престарілих у Харкові: щонайменше 15 загиблих – фото, відео
"Ми виносили людей. Це паралізовані, лежачі люди з ДЦП. Молоді хлопці з ДЦП. Виносили голих, лише у памперсі. Вони тут лежали, ми всі їх накривали, сусіди виходили. Це було жахливо. Вони в диму, чорні", – сказала одна з очевидців події Ксенія.
За її словами, сусіди виїжджали зі своїх дворів машинами та під'їжджали до палаючого будинку. Там заносили постраждалих в автівки, аби хоч якось їх зігріти. Пізніше відвозили по власних домівках.
Першою забила на сполох жінка з будинку
Вона також розповіла, що першою про пожежу повідомила жінка, яка перебувала на території.
Вона почала кричати: "Люди, допоможіть!". Брама була закрита. Сам персонал не викликав пожежників, а евакуйовував людей, тому пожежна приїхала пізніше,
– зазначила очевидиця Лєна.
"Це було дуже, це страшно. Все відбувалось дуже швидко", – додала Ксенія.
Що відомо про будинок
За словами Ксенії, будинок працює для літніх людей приблизно рік, однак він нібито не оформлений за документами.
До цього тут були порностудії, секти і чого тут тільки не було,
– наголосила місцева мешканка.
"Він прилаштований до іншого будинку. Тут адреса – вулиця Нижня Гиївська, 150Б. Насправді це на сусідній вулиці, а ця будівля прилаштована, як сарай за документами", – додала вона.
Очевидці про пожежу у харківському пансіонаті: дивіться відео
Пожежа у харківському пансіонаті: головне
- Пожежа спалахнула у будинку для літніх людей, що розташований на вулиці Нижня Гиївська, 150Б. Це трапилось о 15:03.
- Відомо про 15 загиблих та 9 постраждалих.
- Подію класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня.
- У Кабміні зазначили, що зберуться на позачергове засідання через трагедію у Харкові.
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