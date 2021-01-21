У Харкові спалахнув будинок, у якому перебували десятки літніх людей. Щонайменше 15 людей загинули. Ще приблизно стільки ж постраждалих прихистили у своїх домівках небайдужі, які живуть поряд.

Виносили постраждалих з палаючої будівлі також небайдужі сусіди. Вони розповіли журналістам 24 каналу, як все відбувалось.

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"Ми виносили людей. Це паралізовані, лежачі люди з ДЦП. Молоді хлопці з ДЦП. Виносили голих, лише у памперсі. Вони тут лежали, ми всі їх накривали, сусіди виходили. Це було жахливо. Вони в диму, чорні", – сказала одна з очевидців події Ксенія.

За її словами, сусіди виїжджали зі своїх дворів машинами та під'їжджали до палаючого будинку. Там заносили постраждалих в автівки, аби хоч якось їх зігріти. Пізніше відвозили по власних домівках.

Першою забила на сполох жінка з будинку

Вона також розповіла, що першою про пожежу повідомила жінка, яка перебувала на території.

Вона почала кричати: "Люди, допоможіть!". Брама була закрита. Сам персонал не викликав пожежників, а евакуйовував людей, тому пожежна приїхала пізніше,

– зазначила очевидиця Лєна.

"Це було дуже, це страшно. Все відбувалось дуже швидко", – додала Ксенія.

Що відомо про будинок

За словами Ксенії, будинок працює для літніх людей приблизно рік, однак він нібито не оформлений за документами.

До цього тут були порностудії, секти і чого тут тільки не було,

– наголосила місцева мешканка.

"Він прилаштований до іншого будинку. Тут адреса – вулиця Нижня Гиївська, 150Б. Насправді це на сусідній вулиці, а ця будівля прилаштована, як сарай за документами", – додала вона.

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