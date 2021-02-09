На Донеччині горів гуртожиток: загинула жінка, понад 40 людей евакуювали – фото

Джерело:ДСНС
У Краматорську ввечері 8 лютого в одному із гуртожитків спалахнула пожежа. У результаті займання загинула жінка, ще 43 мешканців евакуювали.
Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 21:29. Займання сталося в гуртожитку Краматорська, на вулиці Академічній.
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У Краматорську горів гуртожиток / Фото "Вчасно"
Внаслідок займання загинула жінка / Фото ДСНС
Пожежа сталася у Краматорську, на вулиці Академічній: дивіться карту