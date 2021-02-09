На Донеччині горів гуртожиток: загинула жінка, понад 40 людей евакуювали – фото

9 лютого 2021 , 15:00
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Джерело:

ДСНС

У Краматорську ввечері 8 лютого в одному із гуртожитків спалахнула пожежа. У результаті займання загинула жінка, ще 43 мешканців евакуювали.

Повідомлення про пожежу надійшло до рятувальників о 21:29. Займання сталося в гуртожитку Краматорська, на вулиці Академічній.

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Що відомо про пожежу в гуртожитку

  • На місці вогнеборці встановили, що відбувається загоряння в кімнаті на 4-му поверсі 5-поверхової будівлі.
  • Пожежу вдалося локалізувати о 21:41, а ліквідувати – о 21:58.
  • Від головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій залучали 23 людей та 6 одиниць техніки.

Є жертва, багато людей евакуювали

  • Рятувальникам вдалося евакуювали на свіже повітря 43 мешканців гуртожитку.
  • Під час ліквідації пожежі надзвичайники виявили тіло 68-річної жінки.


У Краматорську горів гуртожиток / Фото "Вчасно"


Внаслідок займання загинула жінка / Фото ДСНС

Пожежа сталася у Краматорську, на вулиці Академічній: дивіться карту