Пожежа в готелі Одеси: кількість жертв зросла
Рятувальники ліквідували пожежу в готелі Приморського району Одеси. У результаті займання загинули 2 людини, ще 2 – постраждали.
Кількість загиблих у вогні зросла
Пожежу 3 поверху та даху триповерхового житлового будинку в Одесі вдалося ліквідувати майже опівночі 18 січня, повідомили у телеграмі Міністерства внутрішніх справ.
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Однак кількість жертв займання зросла – загинули 2 людей. Крім того, ще 2 – постраждали, їх госпіталізували до місцевої лікарні.
Пожежа в готелі Одеси: що відомо
- Ввечері 17 січня сталося займання у 3-поверховому будинку в Одесі, на вулиці Посмітного.
- Там розташований готель Arcadia Apartments.
- Крім 3 поверху, вогонь охопив і дах. Загальна площа займання становила 1 500 квадратних метрів.
- До рятувальної операції залучили 60 людей та 12 одиниць техніки.
- За попередньою інформацією, причиною пожежі могли стати проблеми з електропроводкою.
- Станом на 22:05 пожежу локалізували, усіх людей із будинку евакуювали.
- Ліквідували займання о 23:51.
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