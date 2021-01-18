Рятувальники ліквідували пожежу в готелі Приморського району Одеси. У результаті займання загинули 2 людини, ще 2 – постраждали.

Кількість загиблих у вогні зросла

Пожежу 3 поверху та даху триповерхового житлового будинку в Одесі вдалося ліквідувати майже опівночі 18 січня, повідомили у телеграмі Міністерства внутрішніх справ.

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Однак кількість жертв займання зросла – загинули 2 людей. Крім того, ще 2 – постраждали, їх госпіталізували до місцевої лікарні.

Пожежа в готелі Одеси: що відомо