У місті Лубни, що у Полтавській області, 9 січня 2021 року трапився потужний вибух на газопроводі, після нього спалахнула пожежа. Причиною інциденту стала розгерметизація магістрального газогону Уренгой – Помари – Ужгород.

Газопровід обслуговує "Оператор газотранспортної системи України". Про причину аварії компанія повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

Важливо На Полтавщині стався вибух і спалахнула пожежа через аварію на газопроводі: відео

Розслідування встановить ймовірні причини аварійної ситуації, включно з можливістю диверсії,

– заявив Оператор ГТС.

У компанії також додали, що жертв та поранених внаслідок інциденту немає.

Аварію локалізували

Наразі на місці події працюють ремонтні бригади. Аварію вже локалізували. Небезпеки для мешканців сусідніх населених пунктів немає. Транзиту газу також нічого не загрожує.

Оператор ГТС додав, що компанія робить все належне, щоб відновити стабільне постачання газу споживачам в обхідний спосіб.

Про інцидент повідомили Нацполіцію, ДСНС та СБУ.



На Полтавщині стався вибух на газопроводі / Фото Оператора ГТС

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