Пожежа в "Епіцентрі" у Первомайську: з'явилося відео зсередини будівлі

У Первомайську, що на Миколаївщині, спалахнула масштабна пожежа. Вона сталася у будівельному супермаркеті "Епіцентр" на вулиці Достоєвського. У мережі з'явилися кадри зсередини будівлі.

Джерело: телеграм "Одесса INFO"

Очевидці інциденту опублікували у мережі відео з будівлі торговельного центру. Пожежу локалізували, станом на 16:20 гасіння ще триває.

Зверніть увагу У Первомайську горить "Епіцентр": моторошне відео пожежі

На відео чути, як через гучномовець людей повідомляють про пожежу, закликають зберігати спокій та покинути приміщення.

Як починалася пожежа у "Епіцентрі" у Первомайську: дивіться відео "Одесса INFO"

Що відомо про пожежу у Первомайську: