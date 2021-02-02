Пожежа в "Епіцентрі" у Первомайську: з'явилося відео зсередини будівлі
У Первомайську, що на Миколаївщині, спалахнула масштабна пожежа. Вона сталася у будівельному супермаркеті "Епіцентр" на вулиці Достоєвського. У мережі з'явилися кадри зсередини будівлі.
Джерело: телеграм "Одесса INFO"
Очевидці інциденту опублікували у мережі відео з будівлі торговельного центру. Пожежу локалізували, станом на 16:20 гасіння ще триває.
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На відео чути, як через гучномовець людей повідомляють про пожежу, закликають зберігати спокій та покинути приміщення.
Як починалася пожежа у "Епіцентрі" у Первомайську: дивіться відео "Одесса INFO"
Що відомо про пожежу у Первомайську:
- Поліція повідомила про затримання палія. За даними правоохоронців, 37-річний чоловік прийшов до торговельного центру з ножем та сокирою.
- У відділі лакофарбових товарів він почав розливати займисті рідини. Один із охоронців намагався його затримати.
- Зловмисник у відповідь вдарив чоловіка сокирою та, підпаливши приміщення, кинувся тікати.
- Інші охоронці разом зі співробітниками поліції охорони наздогнали та затримали зловмисника, де ще один із працівників отримав удар сокирою.
- Наразі злочинця, який раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності, доставили до Первомайського управління поліції.
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