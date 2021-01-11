У свіжому випуску "Ти дивись!" за 11 січня – у Кременчузі, що на Полтавщині, місцева електричка "втомилася працювати" і запалала святковим феєрверком. У Києві один з водіїв став свідком, як мати з подругою перевозили дітей у багажнику авто.

Також у випуску "Ти дивись!" на 24 каналі:

В Одесі автівка врізалася у стовп і загорілась. З неї ледь встигли вискочити водій та пасажирка.

У містечку Золочів, що на Львівщині, випав сніг, але ніхто не поспішав чистити чи посипати дороги. Внаслідок чого, на одному з кільцевих перехресть майже кожен водій відчув себе справжнім дрифтером.

На Київщині на ходу почалася розвалюватися вантажна "Газель". Від неї під час руху просто почали відлітати колеса.

У Києві працівники міських служб не сиділи склавши руки, і як тільки пішов сніг почали асфальтувати дороги.