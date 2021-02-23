Пожежа у бліндажі на Донбасі: відомі імена 2 загиблих воїнів

Пожежа, що спалахнула у бліндажі на Донбасі 20 лютого, забрала життя 3 військових ЗСУ. Загиблими бійцями були Микола Лебідь та Михайло Капран.

Тіло ще одного їхнього побратима мають індентифікувати. Попередньо відомо, що він – з Рівного.

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Що відомо про загиблих бійців

► Михайло Капран – родом з Лебедина Сумської області. Він отримав 90% опіків. Врятувати бійця не вдалося, він помер у лікарні Харкова.

34-річного військового поховають у Лебедині 24 лютого, про це повідомили на фейсбук-сторінці Оперативного командування "Північ".

► Миколі Лебедю, родом з Кременчука, було 22 роки. "Протягом 2 – 3 днів працюватиме комісія із встановлення ДНК, ближче до вихідних Кременчук буде у жалобі", – написав у фейсбуці Леонід Харченко.

Пожежа у бліндажі на Донбасі: що відомо

Пожежа сталася 20 лютого. Тіла загиблих військових виявили, коли розбирали конструкції бліндажу 22 лютого.

Ймовірно, що вони перебували там, коли спалахнув вогонь. Де саме трапилася пожежа – наразі не повідомили.

Правоохоронці розпочали перевірку за фактом трагедії. Її здійснюють служба правопорядку Збройних сил України.