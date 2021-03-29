На Дніпропетровщині спалахнув будинок: у пожежі загинули 3 людей

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Джерело:

ДСНС

У селі В'язівок, що на Дніпропетровщині, ввечері 28 березня у житловому будинку сталася пожежа. Внаслідок займання загинули 3 людей.

До рятувальників повідомлення про пожежу на вулиці Миру села В'язівок Павлоградського району надійшло 28 березня, о 21:58.

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Деталі пожежі в будинку на Дніпропетровщині

  • До житлового будинку одразу вирушили рятувальники.
  • Прибувши на місце, вони з'ясували, що горів дах, домашнє майно та сміття всередині 1-поверхової споруди.
  • Загалом пожежа охопила площу у 60 квадратних метрів.
  • Гасили займання 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.
  • Пожежу вдалося локалізувати о 23:23, а ліквідувати – о 00:29.

Жертв уникнути не вдалося

  • У помешканні вогнеборці виявили тіла загиблих чоловіка та жінки.
  • Згодом знайшли тіло ще однієї загиблої жінки.


У пожежі на Дніпропетровщині загинули 3 людей / Фото ДСНС

Пожежа сталася у селі В'язівок: дивіться карту