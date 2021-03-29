На Дніпропетровщині спалахнув будинок: у пожежі загинули 3 людей
У селі В'язівок, що на Дніпропетровщині, ввечері 28 березня у житловому будинку сталася пожежа. Внаслідок займання загинули 3 людей.
Джерело:ДСНС
До рятувальників повідомлення про пожежу на вулиці Миру села В'язівок Павлоградського району надійшло 28 березня, о 21:58.
Читайте також В Івано-Франківську сталась пожежа у 5-поверхівці: є загиблий
Деталі пожежі в будинку на Дніпропетровщині
- До житлового будинку одразу вирушили рятувальники.
- Прибувши на місце, вони з'ясували, що горів дах, домашнє майно та сміття всередині 1-поверхової споруди.
- Загалом пожежа охопила площу у 60 квадратних метрів.
- Гасили займання 7 рятувальників та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Державної служби з надзвичайних ситуацій.
- Пожежу вдалося локалізувати о 23:23, а ліквідувати – о 00:29.
Жертв уникнути не вдалося
- У помешканні вогнеборці виявили тіла загиблих чоловіка та жінки.
- Згодом знайшли тіло ще однієї загиблої жінки.
У пожежі на Дніпропетровщині загинули 3 людей / Фото ДСНС
Пожежа сталася у селі В'язівок: дивіться карту
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter