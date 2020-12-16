У Дніпрі вночі, 15 грудня, сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку. На жаль, внаслідок цього загинули 3 людей.

Пожежу виникла на вулиці Миколи Хвильового. Про подію повідомили у ДСНС.

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Під гас гасіння пожежі вогнеборці знайшли тіла 3 людей. Всі вони – чоловіки. Інших даних про них поки невідомо.

Наслідки

Вогонь пошкодив насамперед дерев'яну прибудову до будинку. Горіли також дерев'яні перекриття та дах дому. Взагалі через пожежу постраждало 65 квадратних метрів.

Пожежу вдалося ліквідувати до 01:30 ночі. Всього цим займались 15 пожежників, також залучили 3 одиниці техніки.

Пожежа у житловому будинку в Дніпрі / Фото ДСНС