Напередодні Різдва в ніч проти 6 січня в селі Поляниця, де розташований курорт Буковель, спалахнув готельний котедж "Салют Буковель", де спали 25 туристів. На щастя, господарі вчасно помітили пожежу, тож вивели пожильців, що дозволило уникнути постраждалих.

Повідомлення про пожежу в житловому будинку котеджного типу надійшло о 3:48 ночі 6 січня. Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

До слова На Львівщині пожежники потрапили в ДТП, коли їхали на виклик: що відомо

Господарі вчасно помітили пожежу, тож вивели всіх 25 пожильців на свіже повітря. Коли приїхали рятувальники, полум'я вже повністю охопило будівлю.

Деталі про пожежу

Загальна площа пожежі становила 250 метрів і була загроза, що вогонь перекинеться й на сусідні будівлі.

Ще більше ускладнювали роботу рятувальникам високе пожежне навантаження та сильні пориви вітру.

Та попри це, вогнеборцям через близько 3 години вдалося повністю ліквідувати пожежу й врятувати два будинки, розташовані поряд.

До ліквідації пожежі залучили 24 рятувальників і 8 одиниць техніки.

Причини пожежі наразі невідомі – їх встановить слідство.



Під Яремчим згорів котедж-готель / Фото ДСНС

Управління цивільного захисту Івано-Франківської ОДА також повідомило, що пожежа трапилася в котеджі "Салют Буковель".

Обласна влада також уточнила, що ліквідацію пожежі сильно ускладнювала сама конструкція будівлі. Адже перший поверх обшитий пінопластом, а другий і добудовані мансарди – дерев'яні. Вогнище повністю знищило будівлю.



У Карпатах перед Різдвом згорів готель / Фото ДСНС

Очевидець пожежі Павло Красномовець також розповів, що ніхто не постраждав у пожежі. Ба більше, за його словами, навіть вдалося врятувати більшість речей.



З пожежою готелю в Карпатах боролися понад 3 години / Фото ДСНС

Поляниця (Буковель) у Карпатах: карта