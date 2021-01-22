Згорів підпільний будинок для людей похилого віку, який юридично не існував. 15 загиблих – це жах.

Партизанський Харків

В мене одне питання – кому власники цього закладу заносили хабарі, щоб їх не помічали? Нагадаю, що в них не один такий заклада, а декілька.

Читайте також У ЗМІ назвали ім'я власника будинку престарілих у Харкові: він володіє ще 1 пансіонатом

Бо не помітити і не знати, що відбувається у такому котеджі – неможливо. Адже там працюють люди, які обслуговують клієнтів закладу. Тобто щодня з цього котеджу заходять і виходять люди, з якими можна комунікувати.

Я глибоко здивована коментарем заступниці харківського голови Світлани Горбунової-Рубан. Вона навіть після трагедії не знає, що у цього закладу (хоспісу) був сайт, який вже заблокували. Тобто вони не соромились і відкрито викладали інформацію про себе – контакти, схему проїзду, ціни на послуги, фото приміщень. А нам тепер говорять, що то просто якісь партизани у підпіллі, яких неможливо було виявити.

Незнання законодавства лякає

Та найбільше, мене здивувало, що заступниці мера міста збирається брати "прокурорський дозвіл", щоб зайти у це приміщення. І, виявляється, що в Харкові без дозволу прокурора не можуть зайти у сім'ї, "де плаче дитина і сім'я веде асоціальний спосіб життя".

Від такого незнання законодавства просто моторошно. Так врятувати людей не вийде – це точно. А раптом ще прокурор у відпустці… то все.

Зверніть увагу! Через трагедію у Харкові затримали 4 людей: Венедіктова назвала 3 версії пожежі

Тож, мушу це писати: якщо є інформація, що в приміщенні може загинути людина, скажімо, батьки катують дитину, або в підпільному хоспісі жорстоко поводяться з людьми, то треба звертатись до поліції. Оцінивши ситуацію поліція, згідно Закону про Національну поліцію, може проникнути до житла чи іншого володіння особи без вмотивованого рішення суду у невідкладних випадках, пов'язаних із:

Рятуванням життя людей та цінного майна під час надзвичайних ситуацій; Безпосереднім переслідуванням осіб, підозрюваних у вчиненні кримінального правопорушення; Припиненням злочину, що загрожує життю осіб, які знаходяться в житлі або іншому володінні

Джерело: Facebook