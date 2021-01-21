У Харкові 21 січня спалахнула пожежа в будинку престарілих "Золотий час". За даними Генеральної прокуратури, попередньою причиною займання є необережне поводження з електрообігрівачами.

Про попередні причини трагедії в Харкові у своєме фейсбуці розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.

Важливо У Харкові горить будинок престарілих: щонайменше 15 загиблих – фото, відео

Харківська обласна прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі. Його проводитимуть за статтею про порушення законних вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.

Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років за ґратами для винуватців.

Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих і всім харків'янам,

– наголосила Ірина Венедіктова.

Детальніше про пожежу в будинку престарілих: