Пожежа в будинку престарілих у Харкові: генпрокурор назвала попередню причину
У Харкові 21 січня спалахнула пожежа в будинку престарілих "Золотий час". За даними Генеральної прокуратури, попередньою причиною займання є необережне поводження з електрообігрівачами.
Про попередні причини трагедії в Харкові у своєме фейсбуці розповіла генеральна прокурорка України Ірина Венедіктова.
Важливо У Харкові горить будинок престарілих: щонайменше 15 загиблих – фото, відео
Харківська обласна прокуратура вже розпочала кримінальне провадження за фактом пожежі. Його проводитимуть за статтею про порушення законних вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей.
Санкція статті передбачає покарання від 3 до 8 років за ґратами для винуватців.
Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблих і всім харків'янам,
– наголосила Ірина Венедіктова.
Детальніше про пожежу в будинку престарілих:
- Вона трапилася в пансіонаті для літніх людей "Золотий час" у Харкові 21 січня.
- Втім, в обласній держадміністрації заперечують, що за цією адресою є якийсь легальний схожий заклад – ні комунальний, ні приватний.
- Внаслідок пожежі загинули 15 людей. Ще 11 людей постраждали.
- Правоохоронці вже оголосили в розшук власника пансіонату.
- Через цю пожежу уряд збирається на позачергове засідання – для розслідування трагедії створять спеціальну державну комісію.
Поділитися новиною