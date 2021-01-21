За дорученням Президента України Володимира Зеленського уряд збирається на позачергове засідання. Причиною цього стала моторошна пожежа у харківському будинку престарілих, що спалахнула 21 січня.

Під час позачергового засідання створять Державну комісію, яка займеться з'ясуванням причин трагедії. Про це повідомив прем'єр Денис Шмигаль у телеграмі.

Важливо У Харкові горить будинок престарілих: щонайменше 15 загиблих – фото, відео

Шмигаль розповів, що комісію очолить міністр розвитку громад та територій. Також прем'єр висловив щирі співчуття рідним та близьким людей, які загинули чи постраждали внаслідок пожежі.

Зверніть увагу! Станом на 16:30 відомо про 15 загиблих та 5 постраждалих людей. За попередніми даними, на момент початку пожежі в будинку перебувало 33 літні людини.

Раніше Володимир Зеленський прокоментував моторошну трагедію у харківському будинку престарілих.

Зеленський доручив:

Міністру внутрішніх справ – відкрити та взяти під особистий контроль відповідну кримінальну справу і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен.

і в якнайшвидші терміни відповісти на питання, які причини трагедії та хто в ній винен. Місцеву владу – максимально співпрацювати з центральною владою і зробити все можливе для допомоги постраждалим та родичам, які втратили своїх близьких.

Крім цього Зеленський наказав напрацювати механізми запобігання подібним надзвичайним ситуаціям у майбутньому.

Що відомо про пожежу у будинку престарілих