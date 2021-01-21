Кабмін створив Державну комісію через пожежу у харківському будинку престарілих
Кабінет Міністрів зібрався на позачергове засідання ввечері 21 січня. Причиною цього стала моторошна пожежа у харківському будинку престарілих. Урядовці проголосували за створення Державну комісію, яка займеться з'ясуванням причин трагедії.
Державну комісію очолить міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Про це оголосили під час засідання уряду, пише 24 канал.
Важливо Пожежа у будинку престарілих у Харкові: щонайменше 15 загиблих – фото, відео
Кабмін доручив Державній комісії подати звіт про результати роботи не пізніше, ніж за місяць.
Хто увійшов до складу Держкомісії
- Очільником Державної комісії призначили Олексія Чернишова;
- Першим заступником став голова ДСНС;
- Голова Харківської ОДА, заступник міністра юстиції, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, голова Нацполіції.
Зауважимо, що на момент пожежі у будинку престарілих перебувало 33 людини. Внаслідок неї загинули 15 людей, щонайменше 11 постраждалих госпіталізували до лікарень міста.
Що відомо про пожежу у будинку престарілих
- 21 січня у Харкові спалахнула пожежа у будинку для літніх людей. Займання виникло на другому поверсі житлового будинку, попередньо переобладнаному під будинок престарілих.
- За даними Генеральної прокуратури, попередньою причиною займання є необережне поводження з електрообігрівачами.
- Поліція вже відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі у будинку престарілих. Наразі правоохоронці розв'язують питання щодо затримання власниці пансіонату.
- Подію класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня. У Харкові 22 січня оголосять траур за загиблими.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter