Кабінет Міністрів зібрався на позачергове засідання ввечері 21 січня. Причиною цього стала моторошна пожежа у харківському будинку престарілих. Урядовці проголосували за створення Державну комісію, яка займеться з'ясуванням причин трагедії.

Державну комісію очолить міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов. Про це оголосили під час засідання уряду, пише 24 канал.

Важливо Пожежа у будинку престарілих у Харкові: щонайменше 15 загиблих – фото, відео

Кабмін доручив Державній комісії подати звіт про результати роботи не пізніше, ніж за місяць.

Хто увійшов до складу Держкомісії

Очільником Державної комісії призначили Олексія Чернишова;

Першим заступником став голова ДСНС;

Голова Харківської ОДА, заступник міністра юстиції, заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, голова Нацполіції.

Зауважимо, що на момент пожежі у будинку престарілих перебувало 33 людини. Внаслідок неї загинули 15 людей, щонайменше 11 постраждалих госпіталізували до лікарень міста.

Що відомо про пожежу у будинку престарілих