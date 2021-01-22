Пожежа в будинку для престарілих в Харкові: оприлюднили імена та вік усіх загиблих
Оприлюднили дані про людей, що загинули внаслідок пожежі в будинку для літніх людей у Харкові. Найбільше серед жертв – жінок. Найстаршому загиблому був 91 рік, а наймолодшій – 71 рік.
Імена та вік жертв оприлюднили у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Загалом унаслідок пожежі загинули 15 осіб – 9 жінок і 6 чоловіків.
До теми Пожежа у будинку престарілих у Харкові: все, що відомо – фото, відео
Хто загиунв унаслідок пожежі в будинку для літніх у Харкові
Жінки
- Панченко Валентина Миколаївна (79 років),
- Звягінцева Віра Сергіївна (83 роки),
- Орищенко Любов Олексіївна (82 роки),
- Мандрігель Галина Михайлівна (70 років),
- Дмитренко Ганна Іванівна (71 рік),
- Палант Ірина Семенівна (85 років),
- Постовна Любов Федорівна (80 років),
- Песина Олена (дані встановлюються),
- Юрченко Ольга (дані встановлюються).
Імена та вік жінок, які загинули внаслідок пожежі у будинку для престарілих у Харкові / Скриншот
Чоловіки
- Мартиненко Георгій Михайлович (79 років),
- Давиденко Павло Іванович (74 роки),
- Гробов Федір Іванович (78 років),
- Панін Віктор Семенович (80 років),
- Чернов Микола Анатолійович (74 роки),
- Телегун Федір Вікторович (91 рік).
Пожежа в будинку для літніх у Харкові: імена та вік загиблих чоловіків / Скриншот
Зверніть увагу Чотирьом затриманим через пожежу у будинку престарілих оголосили про підозру
Пожежа у будинку престарілих в Харкові: головне
- Другий поверх будинку спалахнув 21 січня. У пансіонаті в той момент перебували 33 людини.
- На жаль, 15 людей не вдалось врятувати. Ще 11 – постраждали.
- За попередньою версією, займання сталось через необережне поводження з електрообігрівачами.
- Оскільки будинок престарілих працював незаконно, його власників вже затримали та оголосили підозру. Мовиться про власника установи, орендаря та його дружину.
- Через трагедію президента Володимир Зеленський оголосив 23 січня Днем всеукраїнської жалоби.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter