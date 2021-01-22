Оприлюднили дані про людей, що загинули внаслідок пожежі в будинку для літніх людей у Харкові. Найбільше серед жертв – жінок. Найстаршому загиблому був 91 рік, а наймолодшій – 71 рік.

Імена та вік жертв оприлюднили у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера". Загалом унаслідок пожежі загинули 15 осіб – 9 жінок і 6 чоловіків. До теми Пожежа у будинку престарілих у Харкові: все, що відомо – фото, відео Хто загиунв унаслідок пожежі в будинку для літніх у Харкові Жінки Панченко Валентина Миколаївна (79 років),

Звягінцева Віра Сергіївна (83 роки),

Орищенко Любов Олексіївна (82 роки),

Мандрігель Галина Михайлівна (70 років),

Дмитренко Ганна Іванівна (71 рік),

Палант Ірина Семенівна (85 років),

Постовна Любов Федорівна (80 років),

Песина Олена (дані встановлюються),

Юрченко Ольга (дані встановлюються).

Імена та вік жінок, які загинули внаслідок пожежі у будинку для престарілих у Харкові / Скриншот Чоловіки Мартиненко Георгій Михайлович (79 років),

Давиденко Павло Іванович (74 роки),

Гробов Федір Іванович (78 років),

Панін Віктор Семенович (80 років),

Чернов Микола Анатолійович (74 роки),

Телегун Федір Вікторович (91 рік).

Пожежа в будинку для літніх у Харкові: імена та вік загиблих чоловіків / Скриншот Зверніть увагу Чотирьом затриманим через пожежу у будинку престарілих оголосили про підозру Пожежа у будинку престарілих в Харкові: головне Другий поверх будинку спалахнув 21 січня. У пансіонаті в той момент перебували 33 людини.

На жаль, 15 людей не вдалось врятувати. Ще 11 – постраждали.

За попередньою версією, займання сталось через необережне поводження з електрообігрівачами.

Оскільки будинок престарілих працював незаконно, його власників вже затримали та оголосили підозру. Мовиться про власника установи, орендаря та його дружину.

Через трагедію президента Володимир Зеленський оголосив 23 січня Днем всеукраїнської жалоби.