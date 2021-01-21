Що відомо про стан постраждалих у пожежі в будинку для престарілих у Харкові
У Харкові сталася пожежа в будинку для престарілих. У Центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що з місця трагедії бригади швидкої медичної допомоги забрали 4 постраждалих.
Що відомо про постраждалих внаслідок займання
Деталі про потерпілих у пожежі в хоспісі Харкова повідомляє Depo.Харьков з посиланням на слова керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашту.
Дізнайтеся більше У Харкові горить будинок престарілих: щонайменше 15 загиблих – фото, відео
За його словами, медики з місця пожежі забрали 4 людей, усі постраждалі – чоловіки.
Один з опіками – в "четвірку", один з отруєнням – у другу (лікарню – 24 канал). І двоє вцілілих – в сімнадцяту, переселяємо. Вони лежачі хворі, хоспісні,
– розповів Забашта.
Він також додав, що інформації про начебто 9 постраждалих у нього немає.
Дізнайтеся більше Пожежа в будинку престарілих у Харкові: генпрокурор назвала попередню причину
Пожежа у будинку престарілих у Харкові: що відомо
- Займання у будинку для літніх людей у Харкові спалахнуло 21 січня, о 15:03 на вулиці Нижня Гиївська, 150Б.
- Загорілася 2-поверхова будівля, переобладнана під будинок престарілих.
- Наразі відомо про 15 жертв та 9 постраждалих.
- Подію класифікували як надзвичайну ситуацію державного рівня.
- В обласній держадміністрації заперечують, що за цією адресою є якийсь легальний заклад – комунальний чи приватний.
Поділитися новиною