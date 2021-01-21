У Харкові сталася пожежа в будинку для престарілих. У Центрі екстреної медичної допомоги повідомили, що з місця трагедії бригади швидкої медичної допомоги забрали 4 постраждалих.

Що відомо про постраждалих внаслідок займання

Деталі про потерпілих у пожежі в хоспісі Харкова повідомляє Depo.Харьков з посиланням на слова керівника Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Віктора Забашту.

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За його словами, медики з місця пожежі забрали 4 людей, усі постраждалі – чоловіки.

Один з опіками – в "четвірку", один з отруєнням – у другу (лікарню – 24 канал). І двоє вцілілих – в сімнадцяту, переселяємо. Вони лежачі хворі, хоспісні,

– розповів Забашта.

Він також додав, що інформації про начебто 9 постраждалих у нього немає.

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Пожежа у будинку престарілих у Харкові: що відомо