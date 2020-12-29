У селі Березівка Харківської області у ніч на 29 грудня спалахнула пожежа в будинку. У результаті займання загинули 2 людей – чоловік та жінка.

Пожежа у будинку під Харковом: деталі До рятувальників повідомлення про пожежу надійшло 29 грудня, о 00:46. Про це повідомляє пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій. Читайте також У центрі Києва горів ресторан російського артиста Сергія Свєтлакова: фото Спалахнув будинок у селі Березівка, на вулиці Космічній, 6а. На місце інциденту одразу ж вирушили рятувальники. Співробітники ДСНС встановили, що горіли домашні речі на площі 10 квадратних метрів. О 01:30 пожежу вдалося локалізувати, а о 02:45 – повністю ліквідувати. Жертв уникнути не вдалося Під час гасіння пожежі вогнеборці виявили тіла 32-річного чоловіка та 22-річної жінки. Остаточну причину пожежі наразі встановлюють.

Під Харковом спалахнула пожежа у будинку / Фото ДСНС

У результаті загинули 2 людей / Фото ДСНС Пожежа виникла у будинку у селі Березівка: дивіться карту